Durante la partita di ieri, che ha chiuso il 35esimo turno di Serie A, tra Atalanta e Salernitana, squadra campana, è accaduto un brutto evento. Infatti, come testimoniato da molti presenti e visibile in molti video, la curva bergamasca ha svolto dei cori contro la città di Napoli per “accogliere” la tifoseria granata (c’è rivalità tra le due squadre anche a causa del rapporto di amicizia tra la tifoseria di Salerno e quella di Brescia, nemica storica di Bergamo).