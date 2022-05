Ceccarini: “Napoli? Hickey più vicino di Traorè. Per Osimhen sirene inglesi, su Italiano…”

L’esperto di mercato di TMW Niccolò Ceccarini, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della prossima sessione di mercato degli azzurri.

“Traorè e Hickey? Tra i due per ora è più vicino il terzino del Bologna, a livello economico. Il Sassuolo per Traorè chiede davvero tanto, almeno 30 milioni. In realtà, non dimentichiamoci di Barak e Casale del Verona, anche se su quest’ultimo è forte la Lazio. Il Napoli è in grande movimento per la prossima stagione. Osimhen? Sicuramente le sirene inglesi sono le più forti, bisogna vedere se qualche club offrirà almeno 100 milioni. Il Napoli ha segnato il nome di Broja. Italiano? Per ora resta in viola. Al Napoli piace De Zerbi”.