CdS – Victor Osimhen piace ai club di Premier League. Il Napoli valuta dei sostituti

Mancano tre partite alla fine del campionato, ma le voci di mercato iniziano a farsi sentire. Queste hanno coinvolto anche Victor Osimhen. Su di lui ci sono club della Premier League che avrebbero messo sul piatto dell’offerta oltre 100 milioni.

Per il suo possibile sostituto il Napoli tiene d’occhio il profilo di Gianluca Scamacca attaccante del Sassuolo. “Il centravanti del futuro, che starebbe dentro al cosiddetto progetto, si chiama Gianluca Scamacca, ha ventitré anni, un fiuto del gol e una fisicità che rassicurano, come Sebastien Haller (che però ha 28 anni) o come Martin Terrier (25 del Rennes)”. Scrive così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Ma il giovane centravanti non sarebbe l’unico, infatti si tengono d’occhio anche i profili di Sebastien Haller dell’Ajax e Martin Terrier del Rennes.