Il Corriere dello Sport dedica spazio Napoli, soffermandosi sul futuro di Andrea Petagna. Questo quanto è stato riportato:

“Con l’apertura verso il rinnovo di Mertens, cambierebbero anche le prospettive per Petagna. Se dovesse andar via a Giuntoli piace, per un organico più ampio, il «Cholito» Simeone, e Barak, centrocampista con caratteristiche ampie e una tendenza che lo spinge a starsene comodamente in un centrocampo a due o a tre”.