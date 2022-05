CdS – Osimhen verso la Premier League, due club in vantaggio

Victor Osimhen e l’attaccante che in Inghilterra tutti vogliono. Le sue prodezze, i suoi scatti e la sua velocità fanno gola a molti club. Il suo futuro potrebbe essere lontano da Napoli visto l’interesse di club inglesi. Il Newcastle a gennaio ha già offerto 100 milioni di euro, ma non è più l’unica società ad aver mostrato interesse. Si sono aggiunti Manchester United e Arsenal disposte ad affrontare un sacrificio per averlo e accontentare quindi le richieste del patron azzurro. Aurelio De Laurentiis non lo cederà per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.