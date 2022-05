Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Napoli riscatterà il centrocampista Andrè-Frank Zambo Anguissa dal Fulham. Questo quanto scritto dal quotidiano: “Il ritorno in Champions, ma anche l’autorevolezza espressa nei nove mesi, spingono a rispettare il «patto» con il Fulham per portare André Zambo Anguissa definitivamente in maglia azzurra“.

Non resta che aspettare l’annuncio dell’acquisto del cartellino del giocatore caerunense!