CdM – Mertens e Spalletti, un rapporto da ridefinire in vista del futuro

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, analizza il rapporto tra Dries Mertens e Luciano Spalletti. Il quotidiano scrive: “A San Siro Spalletti gli preferì Petagna e le parole di Mertens: «A volte fa scelte strane» vanno messe nell’archivio di un rapporto teso, probabilmente da definire in vista del futuro. Spalletti ad Empoli ha raccontato di aver dato il suo parere positivo nei confronti con De Laurentiis per il rinnovo di Mertens. È consapevole del suo spessore tecnico e di personalità ma anche del peso delle scelte che vedono Mertens protagonista”.

Non sempre i desideri del calciatore sono statiin linea con quelli dell’allenatore, ma in questo momento conta solo chiuderei il campionato nei migliori dei modi. Intanto l’obiettivo Champions è stato raggiunto!