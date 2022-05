Cassano duro con Allegri: “Ma state vedendo cosa sta combinando?”

Antonio Cassano, durante la consueta Bobo tv, non si è contenuto sul solito argomento: Allegri. Ecco quanto detto:

“Dicono che non si può mandarlo via perché guadagna 10 milioni. Ma io dico che dovrebbero farlo proprio per questo. Ma state vedendo cosa sta combinando? A gennaio la Juve ha buttato dentro 100 milioni, per questo riuscirà ad arrivare quarta. Vlahovic mi sta diventando simpatico senza conoscerlo, poverino: in quattro mesi ha fatto sei gol alla Juve.

“Alla Fiorentina ne ha fatti diciassette. Gli sta venendo meno anche l’entusiasmo, e qualcuno dice che i centrocampisti non gli danno la palla. Stanno cercando di assolvere ancora Allegri, ma è possibile che un signor attaccante, giovane, tra i migliori ventenni al mondo, non fa un tiro in porta da tre partite”.

Poi Cassano ha fatto un elogio particolare: “Però io voglio fare un complimento a uno che non è un mio amico, cioè Maldini. Non appare mai, parla poco e niente, ma il lavoro che ha fatto a riprendersi Tonali, a prendere Theo, a mandare via Donnarumma con un comunicato meraviglioso prendendo Maignan… Kalulu chi lo conosceva? Tomori dove andava? Saelemaekers chi lo conosceva?”.