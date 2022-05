Auriemma: “Allegri non ha capito come far giocare Vlahovic”

Durante Tika Taka, Raffaele Auriemma è andato molto duro su Max Allegri; un allenatore molto chiacchierato negli ultimi mesi, ecco quanto detto:

“Se la Juve avesse avuto un attaccante forte non avrebbe preso Vlahovic, la squadra bianconera aveva la grande necessità di prendere un attaccante a gennaio, il problema è che l’allenatore non ha capito come far giocare Vlahovic. Non è possibile che va a Torino e si dimentica di fare il bomber. Allegri non ha capito come farlo giocare, ha cambiato il modulo ben quattro volte”.

Parole quelle di Auriemma che hanno destato un po’ di caos in studio con alcuni ospiti che hanno contestato quanto detto dal giornalista napoletano: “Ma chi è per te un allenatore che ne capisce?”.

Interviene nuovamente Auriemma: “Ho fatto un nome, quello di Allegri”.

A questo punto interviene anche Ciccio Graziani: “Che Allegri sia bravo nessuno lo mette in discussione, uno che vince è bravo, il problema su cui possiamo discutere è che se questa squadra può giocare meglio o no”.