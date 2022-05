L’ex difensore Pietro Verchowod ha parlato, a TMW Radio, del campionato di Napoli e Juventus, dando un suo parere.

“Napoli? Secondo me ha fatto un buon campionato, ciò che è mancato è stato quel qualcosa in più nella rosa per provare a vincere lo scudetto. Per quanto riguarda la Juventus appena una sufficienza, non penso non potesse lottare fino alla fine insieme alle prime due. Penso che questo ritorno di Allegri sia pericolo per lui per le aspettative che ha creato”.