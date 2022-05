UEFA prende posizione: arriva il provvedimento contro la Russia

Il momento relativo al conflitto sul territorio ucraino preoccupa tutto il mondo e lo sport non può certo voltarsi, dunque la UEFA ha diramato la sua decisione ufficiale. La Russia sarà infatti esclusa da tutte le competizioni, nazionali e non. Questo il comunicato:

“A seguito della decisione del 28 febbraio 2022 di sospendere fino a nuovo avviso tutte le rappresentative russe e i club dalla partecipazione alle partite delle competizioni UEFA, il Comitato Esecutivo UEFA ha preso oggi una serie di decisioni relative alle implicazioni di tale decisione per le prossime competizioni, al fine di garantire la loro regolare messa in scena in un ambiente sicuro e protetto per tutti gli interessati”.