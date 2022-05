L’ex juventino Alessio Tacchinardi ha voluto esprimere un parere sulle frasi di Walter Mazzarri nel post-partita. Questo è quanto emerge dalla trasmissione “Pressing”:

“Mazzarri deve spiegarsi bene, non può dire che sembrava la finale di Champions per il Verona. Tutte le squadre giocano per vincere e onestamente resto basito, parole fuori luogo”.