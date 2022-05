Supercoppa Italiana, si pensa a un nuovo format, le parole di De Siervo

L’ad della Serie A Luigi de Siervo ha parlato ai microfoni di Radio anch’io Sport della prossima edizione della Supercoppa Italiana.

Ecco le sue parole: “La Supercoppa sarà ospitata in Arabia Saudita anche l’anno prossimo. Abbiamo un contratto che non abbiamo risolto per clausole penali che abbiamo ereditato. Per il futuro stiamo valutando un contratto all’estero di maggiore prospettiva e un format che coinvolga più squadre“.

In Spagna questo format va avanti dal 2020 con una sorta di Final Four, con semifinali e finali tra vincitori di coppa e campionato e secondi classificati.