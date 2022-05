Spezia-Lazio, errore di Pairetto costa a lui e Nasca la sospensione

Dopo l’ennesimo errore arbitrale di questa stagione di Serie A, l’AIA ha deciso di prendere provvedimenti. A pagarne le spese, gli arbitri Luca Pairetto e Luigi Nasca, rei di non aver attuato il procedimento convalidando un gol irregolare ad Acerbi, difensore della Lazio. Il gol – che ha deciso il match – era in fuorigioco, ma l’arbitro non ha aspettato la verifica del VAR e lo ha confermato.

Di seguito la comunicazione dell’AIA sul sito dell’ANSA: “Un fuorigioco non visto, non controllato, e persino non contestato dai diretti interessati. Ma il gol di Acerbi a La Spezia provoca la sospensione di Luca Pairetto e Luigi Nasca, direttore di gara e addetto al Var di Spezia–Lazio“.

“Il gruppo arbitrale, apprende l’ANSA, sara’ fermato fino al termine della stagione per quello che e’ ritenuto un errore concatenato: l‘arbitro non ha aspettato la verifica al video dell’allineamento del difensore laziale, l’uomo Var non lo ha fermato e tutto, al 90′, si e’ svolto molto rapidamente tra il gol del 4-3 del laziale, l’esultanza dei compagni e la ripresa del gioco”.