Il Napoli vuole Traorè e ha provato a presentare una prima offerta.

Direttamente da casa Sassuolo, fonte Sassuolonews.it, si evince che il prezzo deciso dalla società emiliana per lasciar partire il proprio gioiellino ex Empoli sarà di almeno 25 milioni di euro: una cifra a cui il club partenopeo, almeno per ora, non vuole sborsare subito per accaparrarsi il centrocampista che tanto bene sta facendo sotto la gestione Dionisi.