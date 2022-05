Napoli-Sassuolo: un Mertens stellare fa gioire il Maradona, le pagelle

Promosso a pieni voti Dries Mertens, realizzatore di una doppietta contro il Sassuolo e miglior giocatore in campo al Maradona.

Di seguito, le pagelle dei quotidiani:

Gladiatore; così lo definisce Il Mattino. L’attaccante belga si spende per la squadra, lotta sin da subito e regala al Napoli due reti da fuoriclasse vero. Voto: 7,5.

La Gazzetta dello Sport, invece, lo definisce leader. Dà contributo al gruppo e mette la sua firma sul 6-0 finale, voto: 7.

Stessa valutazione per quanto riguarda Tuttosport e Corriere dello Sport. Mertens è stato “idolo della folla”, con le sue giocate, le sue aggressioni al portatore di palla. Per non parlare della doppietta. Voto: 8.