Longhi: “Fossi in ADL confermerei Spalletti. La Champions un contentino”

Il giornalista di Mediaset Bruno Longhi ha parlato durante Radio Goal, ai microfoni di Radio KissKiss della situazione del Napoli.

Ecco le sue parole: “Non me ne voglia la piazza di Napoli, ma la Champions League è solo un contentino. I partenopei, nelle ultime due stagioni, non sono riusciti a entrare tra le prime quattro, ma questo è stato un campionato diverso. C’era la possibilità di competere davvero fino alla fine per il titolo”.

Inoltre il giornalista si è soffermato sul discorso allenatore per la prossima stagione: “L’allenatore del Napoli nella stagione 2022/2023? Io punterei sempre su Luciano Spalletti. Prendete Empoli-Napoli, cosa avrebbe dovuto fare il mister? La colpa della sconfitta è di chi era in campo. Vincevi 0-2, hai perso 3-2. I calciatori hanno le maggiori responsabilità. Luciano Spalletti è uno dei migliori allenatori non solo italiani, ma europei. Fossi in Aurelio De Laurentiis punterei anche per la prossima stagione sul mister toscano”.