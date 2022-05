Jacobelli appoggia Mertens: “Spalletti dovrebbe ascoltare cosa dice”

Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio Marte per commentare le ultime dichiarazioni dell’azzurro Dries Mertens al termine del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Spalletti dice che non ci sono rimpianti ma sta mentendo, andasse ad ascoltare Mertens. Il Napoli era davvero in corsa per lo scudetto ma alla fine a trionfare è una soltanto. De Laurentiis? Gestisce come ritiene opportuno, il punto è attendere conferme da chi va in campo e partite come quelle di Empoli non possono verificarsi”.