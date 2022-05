Ferrara sul sfida col Sassuolo: “Potevano tranquillamente essere 8 gol”

Liberato Ferrara ha parlato così nel suo editoriale per il sito della emittente 87tv, dell’attuale situazione in casa Napoli:

“Se c’è una squadra forte ma senza p***e guai a chi ha la sventura di incontrarla quando non ha pressioni. Povero Sassuolo, che era venuto a Napoli per fare la sua onesta partita. E che dopo 20 minuti era sotto di 4 gol. Alla fine ne ha presi 6, potevano tranquillamente essere 8, 10, magari anche di più“.

“Non c’è stata partita. Al di là di quella che è la differenza dei valori in campo. A differenza delle motivazioni, che erano poche tra gli azzurri, nulle tra i neroverdi. Napoli ha dimostrato anche col Sassuolo i suoi limiti: non ha vinto uno scudetto che era largamente alla portata perché si è letteralmente fatto sotto quando c’era da vincere una partita pesante. Tre partite in particolare, tutte e tre a Fuorigrotta. Contro l’Inter, contro il Milan e contro la Fiorentina. La gara di Empoli è arrivata quando il discorso scudetto era chiuso. Ma in quelle tre gare chiavi, la squadra azzurra ha ottenuto un solo punto. Giocando decisamente al di sotto delle proprie possibilità”, ha aggiunto Ferrara.