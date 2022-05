Delio Rossi a Radio Marte: “Ottimo lavoro svolto da Spalletti quest’anno”

Delio Rossi ha parlato del Napoli a Radio Marte.

L’ex allenatore di Lazio e Fiorentina ha commentato in questo modo il campionato degli azzurri: “Nonostante l’ultimo periodo negativo, non vado dimenticato il grande lavoro svolto da Spalletti quest’anno. Si poteva sicuramente vincere lo scudetto, ma non bisogna mettere da parte quanto è stato prodotto in questa stagione”. Un plauso al lavoro tecnico di mister Luciano Spalletti da parte di Delio Rossi, che ha voluto dunque celebrare il percorso fatto da inizio stagione fino ad ora dei partenopei.