Chiariello – “Spalletti ha commesso errori, non sono soltanto io a dirlo…”

Nel suo editoriale, andato in onda durante Campania Sport (su Canale 21), Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni su Luciano Spalletti.

Questo quanto detto: “Nel giorno in cui il Napoli certifica la Champions la tesi di Spalletti è come sia possibile contestare la squadra dopo che ha raggiunto l’obiettivo che mancava da due anni. Spalletti ha tanti meriti, dopo Verona è ripartito e ha fatto tante vittorie. Ha riscoperto Lobotka, completamente accantonato da Gattuso, e valorizzato Rrahmani, come è possibile che viene contestato? E’ una tesi valida anche perché qualcuno dice che non si era partiti per lottare per lo scudetto, perché quindi lamentarsi se il sogno è sfumato. Qualcun altro interviene dicendo che il Napoli non è la Juve ed ha una storia povera, quindi questa smania di vittoria non è giustificata. Peccato che a mentire questa tesi non sono stato io ma lo stesso De Laurentiis, chiedendo se il Napoli era sulle gambe. Dopo due cene terapeutiche ora hanno corso fino al 90’, improvvisamente Insigne e Mertens possono giocare tutta la partita e Fabian esce ed entra Demme. Spalletti, in un solo campionato in Serie in tutta la sua carriera, ha fatto più punti nel ritorno che nell’andata, normalmente nel ritorno frena“.

E ancora: “Chi smentisce Spalletti non è Chiariello, ma Dries Mertens, l’uomo più amato dai napoletani e la bandiera azzurra. Come al solito Spalletti ha qualche problemino con gli uomini simbolo, Totti, Icardi… Mertens ha giocato pochissimo ed è andato per l’ennesima volta in doppia cifra battendo il record insieme a Insigne. Mertens ha detto che questo non è l’anno dei 91 punti, ma che sono delusi perché in 9 anni è stato l’anno più deludente perché le altre squadre non sono più forti di loro, che hanno sbagliato tutti”.