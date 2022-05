Bargiggia: “Rivoluzione Napoli sul mercato: ecco tutta la verità”

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato della prossima sessione di calciomercato del Napoli svelando retroscena intriganti. L’esperto di calciomercato è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio.

Di seguito le sue parole: “Le dichiarazioni recenti di Dries Mertens sono un po’ distoniche rispetto a quelle di Spalletti. Una proposta informale di rinnovo, il belga, l’ha ricevuta, ed ha risposto sul campo a suon di goal al Sassuolo. Fatto strano, però: è uscita fuori questa discrasia col coach… Spalletti se la prende con i giornalisti, quando gli ricordano i trascorsi con Icardi e Totti a Milano e Roma, ma le sue battute su Mertens sembrano un po’ una pagliuzza nell’occhio, qualcosa che inizia a dare fastidio.

Il rinnovo di Dries sarebbe un colpo di teatro di De Laurentiis per accattivarsi i tifosi? Se va via Insigne, già destinato al Toronto, ci sta la volontà di De Laurentiis di continuare con Mertens. Il nuovo legame con Dries sarà funzionale, perché assisteremo ad una mezza rivoluzione nella prossima stagione. Fabian Ruiz sembra il primo destinato a partire, ma bisogna fare attenzione ad un altro aspetto: crescono anche i rumors su PSG e big di Premier, pronti a farsi avanti per Victor Osimhen. Già a gennaio, squadre come il Newcastle volevano sia lo spagnolo sia il nigeriano, ma il Napoli non ha preso in considerazione una cessione. L’ex Betis, adesso, vorrebbe tornare in Liga, mentre sull’ex Lille c’è anche il Manchester United. E’ presto per sbilanciarsi e pensare che Osimhen sia in partenza, anche se sarà difficile resistere ad eventuali assalti vicini ai 100 milioni, qualora dovessero concretizzarsi.

Lo ripeto: ci sarà una rivoluzione; una rivoluzione apparentemente verso il basso, perché assisteremo ad un ridimensionamento dei costi, però non è detto che De Laurentiis, sfruttando la grande competenza del Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli, non possa costruire una squadra altrettanto di valore. Il Napoli, a ben vedere, ha già una rosa di altissima qualità ed è stato quasi un harakiri non giocarsi lo Scudetto fino in fondo”.