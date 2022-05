TuttoSport – Il Napoli domina dopo i fischi degli ultras nel prepartita

Il Napoli vince e convince contro il Sassuolo.

L’edizione odierna di TuttoSport ha esaltato la prestazione degli azzurri dopo il risultato tondo tondo pari a 6-1 al Maradona. La vittoria in grande stile, ad ogni modo, è arrivata dopo una dura contestazione dei tifosi azzurri prima dell’ingresso allo stadio dei calciatori azzurri: “Una goleada tra i fischi. E le contestazioni pesanti degli ultras, nei confronti della squadra all’ uscita dell’ hotel e contro De Laurentiis, più volte apostrofato allo stadio Maradona nel corso di una partita da stagione ormai in archivio. Il 6-1 al Sassuolo ha permesso al Napoli di ritrovare la vittoria dopo le due sconfitte ed il pareggio che avevano bloccato la corsa verso uno scudetto che il pubblico partenopeo sentiva di poter far suo a distanza di 32 anni dall’ ultimo. Un successo che permette al club di sentirsi nuovamente in Champions dopo due anni di assenza, quando mancano ancora tre turni alla fine di un campionato tra i più incerti degli ultimi 10 anni”.