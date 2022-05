Victor Osimhen, come segnalato da TuttoMercatoWeb, con la rete contro il Sassuolo, ha raggiunto Dionigi, nella classifica dei marcatori all time. Infatti, la rete contro gli emiliani è stata la ventisettesima in maglia azzurra per il nigeriano che ha raggiunto l’attaccante italiano nella classifica dei bomber, di tutti tempi, con la maglia azzurra.