L’Inter, lottando fino all’ultimo minuto, ha vinto per 1-2 in casa dell’Udinese, avversario molto ostico. I nerazzurri, con questa vittoria, hanno risposto al Milan che, nel pomeriggio, ha vinto contro la Fiorentina per 1-0, grazie alla prodezza di Leao. La corsa Scudetto non è ancora chiusa.