Il Mattino: “La seconda vita/carriera di Mertens è pazzesca”

L’edizione odierna de Il Mattino ha dedicato ampio spazio al rendimento di Dries Mertens.

Come riportato dal quotidiano campano, il belga sembra migliorare di partita in partita nonostante l’età che avanza. Il rendimento in maglia azzurra è stato importante anche in questa stagione: “Succede di rado, ma succede, si può fare. La seconda vita/carriera di Dries Mertens è pazzesca e coincide con i posti alti in classifica del Napoli, con le speranze di vincere lo scudetto, e con partite quasi indimenticabili. Ormai Mertens è avvitato a Napoli, vive nel palazzo Donn’ Anna che fu quello di uno dei maggiori scrittori della città, Raffaele La Capria, riuscendo anche ad essere il calciatore della bella giornata”.

Il belga è diventato padre di Ciro Romeo e sta continuando a scrivere pagine grandiose del suo rapporto con Napoli.