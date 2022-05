Il Mattino – Con Mertens in campo “nessuno è da solo”: il caso Osimhen

Quando sta bene Mertens, nel Napoli, sono tutti gli azzurri a trarne giovamento.

L’edizione odierna de Il Mattino ne ha parlato con un’attenta analisi sul suo ruolo principale in questa rosa. Il riferimento è a tutti a i compagni di squadra, ma in particolar modo a Victor Osimhen: “Va bene perdere lo scudetto, va bene non lottare per il titolo, va bene guardare alla Champions come traguardo ma non rinnovare Mertens, no. Quello nessuno lo avrebbe perdonato. Certo, la vittoria a valanga in casa con il Sassuolo non è certo merito solo di Ciro. Tutta la squadra, che evidentemente aveva bisogno dei colloqui serali motivazionali tenutisi in settimana con mister e società, è scesa in campo con la fame che avrebbe dovuto avere, e purtroppo non ha avuto, con Fiorentina, Roma e Empoli. Ma Ciro c’ era, dal primo minuto. E quando c’ è lui, nessun napoletano può dire di sentirsi davvero troppo solo.

Chiedete a Osimhen”.

Anche il nigeriano sembra più tranquillo quando c’è in campo il maestro Dries.