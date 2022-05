Gazzetta – Il Sassuolo non “si presenta” in campo: tutto troppo facile

Tutto troppo facile per il Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i cui interrogativi riguardano l’atteggiamento remissivo e imbambolato degli uomini di Dionisi dal fischio d’inizio fino alla fine. Una squadra che, a detta del suo allenatore, quella neroverde, ha fatto fatica a finire la partita a causa dei continui pericoli scaturitati da una voglia matta di continuare a gonfiare la rete degli uomini di Luciano Spalletti. Questo il commento della rosea sul 6-1: “Ci sarebbe da capire perché il Sassuolo ieri non sia sceso in campo, senza per questo togliere meriti al Napoli che stavolta fa pesare la qualità dei propri giocatori e l’ organizzazione. Dionisi focalizza la causa sui primi due calci d’ angolo che hanno prodotto altrettanti gol in avvio. Ma se dopo 2′ Chiriches manda in porta Osimhen (che colpisce il palo) con un passaggio-assist avventato, è segno che la concentrazione non è quella giusta”.