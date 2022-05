CorrSport – Spalletti riparte dalla Champions: nessun rammarico dalla società

Nessun rammarico per essere usciti dalla lotta scudetto, parola di Spalletti.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato il comportato del tecnico azzurro in conferenza stampa: il toscano non ha fatto drammi ed ha riportato equilibrio dopo la sconfitta ad Empoli. Il sogno scudetto può essere accantonato, per un attimo, dalla qualificazione alla Champions. Queste le parole di Spalletti: “Aver quasi raggiunto la Champions a tre partite dalla fi ne è un risultato, perché abbiamo messo dietro di noi squadre forti. Di scudetto ne ho parlato io, per alzare l’ asticella e alimentare ulteriormente le convinzioni della squadra. Ma non c’ è nessun rammarico. Abbiamo fatto quello che dovevamo. È vero che il risultato di Empoli ci ha fatto male ma la squadra non meritava di giocare con questo clima”.

Ad obiettivo raggiunto, si poteva forse fare qualcosa in più. La società è contenta dell’operato spallettiano, ad ogni modo.