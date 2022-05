Auriemma: “Ha ragione Mertens, questo scudetto era da vincere!”

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni su Youtube: “Ha ragione Mertens, questo scudetto era da vincere! Ha dichiarato con tutta onestà che questa è stata la stagione più amara da quand’è al Napoli, più di quella dei 91 punti che non valsero lo Scudetto. Dries brilla di onestà. Fa rabbia vedere la prestazione di oggi contro il Sassuolo perché la riscossa è stata tardiva. Mertens e Osimhen insieme permettono al Napoli di andare in gol facilmente. Ma perché Mertens non è stato schierato prima titolare?“.