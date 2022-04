Il Verona inguaia il Cagliari e tiene a galla la Salernitana. Il match finisce 1-2

Si è appena concluso l’anticipo della 35esima giornata di Serie A tra Cagliari e Verona. Il match ha visto vincitori gli uomini di Tudor che si sono imposti per 1-2 espugnando così LUNIPOL Domus di Cagliari grazie ai gol di Barak e Caprari. Inutile il bel gol di Joao Pedro, che regala soltanto un finale pieno di emozioni alla gara.

Con i tre punti guadagnati, il Verona sale a 52 e si mette a 4 punti dalla Lazio, facendosi vedere nella lotta per la qualificazione in Conference League. Il Cagliari invece ora rischia la retrocessione. Con la sconfitta di oggi la squadra di Mazzarri rimane ferma a 28 punti, con soli 3 punti di vantaggio dalla Salernitana che però ha due partite in meno. Decisivo sarà lo scontro diretto con il Venezia che si recupererà il 5 maggio.