Follia in Serie B! Nikita Contini colpito da un petardo lanciato dai tifosi

Oggi è andata in scena la 37esima giornata di Serie B, con il Lecce che ha giocato in casa del Vicenza per centrare la promozione. Purtroppo però, la partita fa parlare di sé per motivi che vanno oltre il calcio giocato. Infatti al 69esimo minuto il portiere del Vicenza e di proprietà del Napoli Nikita Contini si è accasciato a terra. La causa è stata l’esplosione di un petardo lanciato dal settore ospiti nei pressi dell’area di rigore vicentina. Il portiere è rimasto stordito ed è stato trasportato fuori in barella. L’arbitro ha sospeso la partita per più di 10 minuti e si è ripresa sul punteggio di 1-0 per il Lecce. Il Vicenza alla fine è riuscito a rimontare la partita e a guadagnare 3 fondamentali punti per la rincorsa alla salvezza. Fortunatamente nessuna conseguenza per Contini che è stato trasportato tempestivamente in ospedale, ma sta bene.