Carlo Nicolini vice direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto in diretta a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio, per parlare del futuro dell’allenatore Roberto De Zerbi.

“Ti hanno già chiamato dal Napoli per De Zerbi e Salomon? Nessuna chiamata, niente di vero. Le notizie che stanno girando sono tutte fake. Se vogliono il nostro allenatore o i nostri giocatori bisogna fare le cose seriamente, come le facciamo noi affrontando questa situazione a testa alta”.