La batosta di Empoli si fa sentire anche tra i tifosi: Maradona deserto contro il Sassuolo!

La cocente sconfitta di Empoli, che ha annullato qualsiasi sogno scudetto per il Napoli, ha deluso e scottato anche i tifosi partenopei. Per la gara di domani contro il Sassuolo infatti sono stati venduti pochissimi tagliandi e risulta ampia disponibilità ancora in tutti i settori. Di seguito i prezzi:

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 30,00

Distinti anello inferiore € 20,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 10,00