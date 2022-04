Questo pomeriggio Paolo Del Genio, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, una trasmissione a tema calcistico che va in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli. Del Genio ha espresso la propria opinione in merito alla questione dei portieri azzurri e alla partita che il Napoli giocherà domani pomeriggio contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Sassuolo si è messo qualche volta sul 4-3-3, non ci sarà Traorè e per questo potrebbero giocare Scamacca al centro con Raspadori e Berardi ai lati. Meret? Serve capire se hanno cambiato idea con lui. Se non ci sono margini di rinnovo con Ospina, non mi sembra giusto farlo scendere in campo sapendo che deve andare via e sacrificare il tuo investimento. Credo che Mertens possa giocare con Osimhen: sono arrivati a 248 minuti con 8 gol fatti e 2 subiti con loro in campo. Centrocampo? Conosciamo le qualità del Sassuolo, ma far giocare Demme adesso non ha senso dopo che è rimasto fuori tutto l’anno. Immagino Anguissa e Fabian Ruiz. Broja? Giocatore promettente, ma andare su chi ha fatto più gol in carriera sarebbe cosa migliore. Spero, comunque, che Osimhen non vada via”.