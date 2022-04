KKN – Agostini: “Poteva essere l’anno giusto, ma perdere lo scudetto a Napoli è ormai una consuetudine”

Massimo Agostini, allenatore di calcio ed ex calciatore, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Agostini ha commentato il campionato del Napoli e, in particolare, le ultime difficoltà incontrate dalla squadra di Spalletti, che sono valse lo scudetto agli azzurri. Queste le sue dichiarazioni:

“Perdere lo scudetto a Napoli è diventata una consuetudine: è successo a Firenze qualche anno fa, è successo adesso perdendo posizioni a 4 giornate dalla fine. Poteva essere l’anno giusto. Vedere giocare il Napoli un mese fa era bello, quasi incredibile l’abbia perso. La pressione è riduttiva in calciatori come quelli in organico”.