Il Mattino – Out Lobokta: da valutare entro oggi Ounas e Di Lorenzo

Il Napoli non ha ancora deciso se rischiare le convocazioni di Di Lorenzo e Ounas.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il terzino destro mancherebbe ormai da Napoli-Udinese e la sua assenza è stata difatti pesantissima. L’unica indisponibilità certa, per ora, rimane quella di Lobotka: sull’italiano e su Adam Ounas ci sono buone possibilità che possa essere arrivato il momento della convocazione a quattro gare dalla fine. In ogni caso, per la titolarità sulla fascia destra potrebbe essere confermato ancora Zanoli per il Sassuolo.