Il Mattino – Osimhen vuole restare a Napoli: la confidenza all’agente

Victor Osimhen vuole restare a Napoli.

L’attaccante azzurro ne ha parlato, secondo l’edizione odierna de Il Mattino, direttamente con il suo procuratore Calenda nelle ultime ore. Nei precedenti giorni sono girate voci persistenti di un interesse mirato dalla Premier League per il centravanti azzurro, da team blasonati come Manchester United e Newcastle. Il futuro del 9, ad ogni modo, prevede una tabella di marcia predefinita dallo stresso attaccante del Napoli che vuole diventare grande in questa città e in questo club senza pensare ad alcuna distrazione dall’esterno.