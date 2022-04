Gazzetta – Mertens vuole restare ma non vuole diventare un Totti bis

Dries Mertens vuole rimanere a Napoli a tutti i costi.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il calciatore belga vorrebbe ad ogni modo mettere in chiaro alcuni aspetti per il futuro. Considerata anche l’età e lo scarso minutaggio della seconda parte di stagione, coincidente con il rientro a pieno regime di Victor Osimhen, l’attaccante non vuole diventare una sorta di Totti Bis a Roma sotto la gestione Spalletti: nell’ultimo anno da calciatore, infatti, il 10 della Roma fu utilizzato raramente fino a dichiarare di essersi sentito un peso per la squadra e per l’allenatore dato lo scarso impiego degli ultimi mesi.

Dries vuole il Napoli, ma il Napoli dovrà dimostrare al 100% di ricambiare il suo amore.