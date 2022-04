Enrico Fedele a “Fuorigioco” ha rilasciato alcune dichiarazioni su ADL:

“Le cene col presidente De Laurentiis sono una vergogna, sono cose che si fanno sul set cinematografico. De Laurentiis ormai hai fatto il tuo tempo! Aurelio ti devo ringraziare per questi anni, ma non si trattano così i giocatori. Sono anni che sento dire sempre le stesse cose, è finito un ciclo. Non possiamo andare avanti in questo modo e non è solo la partita di Empoli”.