CorrSport – ADL vuole una risposta da domani dopo l’Empoli

ADL si aspetta una grande reazione dalla squadra domani contro il Sassuolo.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il patron azzurro vorrebbe una risposta da subito contro i neroverdi per dimenticare in fretta la sfuriata dell’Empoli che ha rovinato i piani azzurri in sette minuti al Castellani. Dopo due cene di fila tra società e calciatori, adesso, è giunto il tempo di farsi sentire sul rettangolo verde per mettere in cassaforte il piazzamento Champions nelle ultime quattro gare che mancano per chiudere al meglio la kermesse nazionale.