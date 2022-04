CorrMezz – Troppi punti persi in condizione di vantaggio: il dato negativo

Il Napoli ha perso troppi punti persi per strada da situazione di vantaggio.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui sarebbero stati ben 17 in totale. Si, 17 punti che il Napoli avrebbe dissipato da inizio stagione ad ora in gare in cui sembrava regnare il controllo partenopeo: uno degli esempi lampanti scalfiti nella mente di questa squadra risale proprio all’andata tra Sassuolo e Napoli, quando i ragazzi di Spalletti stavano addirittura per compiere un suicidio sportivo da 0-2 a 3-2 ma l’arbitrò annullò poi il vantaggio neroverde. Quella rimonta fece male al Napoli, che perse illo tempore un’occasione d’oro.