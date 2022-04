CorrMezz – ADL studia il nuovo Napoli: nessun incedibile, occhio ai talenti sul mercato

ADL prospetta il Napoli che verrà.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui il presidente del Napoli starebbe programmando le linee guida per l’estate prossima: sul mercato non ci saranno incedibile, tutte le offerte verranno valutate e se qualcuna di essere dovesse essere in linea con le richieste della società, poi, potrebbe andar via qualche pezzo da novanta. In entrata si studieranno profili di calciatori giovani, a buon prezzo e rivendibili in fase di plusvalenza con ingaggi che non saranno esorbitanti.

Il nuovo corso è iniziato e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire come verrà attuato.