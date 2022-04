CdM – Le cene del Napoli servono ad un preciso scopo

L’edizione odierna de Il Corriere Del Mezzogiorno parla a proposito delle cene organizzate dal Napoli. Queste servirebbero ad analizzare i “mali oscuri” che hanno determinato il calo degli azzurri nel finale di stagione.

“L’atmosfera sarà completamente diversa, i biglietti venduti per la prossima sfida sono molto pochi e il Maradona dovrebbe avere un colpo d’occhio desolante, con molti spazi vuoti. De Laurentiis sta vigilando sulla squadra, segue gli allenamenti a bordo campo e ieri a Pozzuoli c’è stata la seconda cena dalla sconfitta rimediata con l’Empoli. Ancora tutti insieme (tranne Ounas per febbre) per capire i ‘mali oscuri’ che hanno determinato il calo, con l’obiettivo di svoltare nella prossima sfida contro il Sassuolo”.