Zazzaroni: “De Laurentiis vuole vendere bene, ecco perché sta prendendo tempo”

Il noto giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato in un intervista per il sito TuttoBari, soffermandosi sulla situazione della proprietà del club pugliese.

Di seguito le parole del giornalista: “I De Laurentiis chiedono più tempo per poter vendere bene o il Napoli o il Bari. Credo non abbiano ancora deciso cosa fare, chiedono di poter trovare una soluzione ottimale perché il regolamento parla chiaro. Il modello Salernitana non ci porta verso quella direzione, vedremo. Se il ricorso avrà successo avranno forse un anno in più, chiaro che in caso di promozione non c’è nulla da fare”