L’ex azzurro Claudio Vinazzani ha parlato a TMW del presente ma soprattutto del futuro del Napoli. Tra campo e mercato ha commentato:

“In questa situazione tutti hanno responsabilità e Spalletti non è esente da colpe, ci sono stati episodi particolari anche con l’Empoli. Bisogna registrare qualche meccanismo, si doveva fare di più per evitare tutte queste sconfitte. Soprattutto contro le piccole. Il Napoli però porterà aria nuova in rosa, ci sono strategie precise per dare forza alla rinascita”.