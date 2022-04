Armando Broja, attaccante del Chelsea, attualmente in prestito al Southampton, secondo TuttoMercatoWeb, fa gola al Napoli. L’attaccante sta facendo faville in Inghilterra ed i blues, prima di cederlo, vorranno valutarlo. Secondo il portale, gli azzurri, in caso di cessione di Osimhen, potrebbero puntare il bomber della squadra di Londra.