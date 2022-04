Il Sassuolo, come riportato da Sky Sport (da Fabrizio Romano), ha rifiutato l’offerta del Napoli per Hamed Junior Trarorè, gioiellino della squadra neroverde. Infatti, come riportato da Sky, il Napoli ha offerto alla società emiliana una cifra tra i 15 e i 17 milioni di euro: è arrivata subita la risposta del Sassuolo, che ha rifiutato. Si prospetta una trattativa molto difficile, con il Sassuolo che vorrà alzare il prezzo.