Il giornalista Maurizio Pistocchi risponde ancora una volta al tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Questo è quanto dichiarato dal giornalista a Radio Amore:

“La Juventus ha vinto di misura col Sassuolo, a fine partita ho lanciato un sondaggio tra i due allenatori. Tutti hanno puntato su Dionisi però nessuno ha il coraggio di dirlo in faccia, giornalisti compresi. Inoltre Allegri non può dire alla gente di passare al circo per divertirsi, è vergognoso”.