Palermo risponde a De Laurentiis: “Rifondazione? Non serve”

Paolo Palermo, agente sportivo, ha parlato a Radio Punto Nuovo per delineare i punti di forza di cui avrebbe bisogno il Napoli. Le sue parole:

“Non serve rifondare a Napoli e innanzitutto non è operazione alla portata, basta con le scommesse, la piazza ha voglia di vincere. Servirebbero un paio di procuratori che lavorino in sinergia con Giuntoli, il cambiamento però deve passare da Giuntoli. Fondamentale però resta lo scouting, senza di quello non si cresce. Poi meno responsabilità a Spalletti, il tecnico deve pensare ad allenare e può indicare qualche profilo di preferenza”.